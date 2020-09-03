ماكرون يوبخ مراسل صحيفة لهذا السبب – شاهد

2020/09/03 | 06:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وكانت صحيفة “لوفيغارو” نشرت تقريرا تحدثت فيه عن الضغط الذي يمارسه الرئيس الفرنسي بدعم من نظيره الأمريكي على أبرز رموز الطبقة الحاكمة اللبنانية من أجل تنفيذ إصلاحات.وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته، إنه في ختام الزيارة الخاطفة التي أداها إيمانويل ماكرون في السادس من شهر آب/ أغسطس، هدّد الرئيس الفرنسي بفرض عقوبات […]

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