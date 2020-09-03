معهد إسرائيلي: تطبيع الإمارات تعويض لمشاريعها الفاشلة بالمنطقة

2020/09/03 | 06:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال كاتب إسرائيلي إن “العديد من الدوافع وقفت خلف توقيع الإمارات العربية المتحدة للاتفاق مع إسرائيل، وجعلت ابن زايد يتخذ هذه الخطوة المفاجئة، وسيكون لها عواقب بعيدة المدى من تحسين العلاقة القوية بين تل أبيب وأبو ظبي، وربما تحفز تجديد العملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية”.وأضاف يوئيل غوزنسكي، في ورقته البحثية التي نشرها معهد […]

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