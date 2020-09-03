جوجل تسهل العثور على الأخبار المحلية

2020/09/03 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت شركة جوجل عن خطط لتسهيل الاستماع إلى الأخبار المحلية عبر مساعدها الذكي (Google Assistant)، إلى جانب تقديم قائمة التشغيل المخصصة للأخبار الصوتية المسماة “Your News Update” إلى جوجل بودكاست (Google Podcasts)، مما يتيح لها الوصول إلى الملايين من مستمعي البودكاست.وبينما تزداد شعبية نشرات الأخبار، يركز معظمها على الأخبار الوطنية والعالمية، ويصبح […]

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