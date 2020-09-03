تعرف على سلم رواتب موظفي فيسبوك.. أرقام صادمة

2020/09/03 | 06:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع أمريكي مؤخرا تقريرا يتضمن بيانات عن رواتب الموظفين في بعض المناصب الرئيسية بشركة Facebook في الولايات المتحدة.وذكر التقرير أنه جمع بياناته عن هذه الرواتب من طلبات التأشيرة للموظفين الأجانب التي تم الكشف عنها لاحقا للجمهور من قبل حكومة الولايات المتحدة، حيث يتعين على جميع الشركات ذكر حجم الراتب الأساسي في طلبات […]

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