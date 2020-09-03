الهند تحظر لعبة PUBG و117 تطبيقا صينيا.. لهذه الأسباب

2020/09/03 | 07:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في ضربة رقمية ضد الصين، تتجه الهند إلى حظر 118 تطبيقا مرتبطة بالصين، بما فيها تطبيقات شهيرة مثل Baidu ولعبة PUBG Mobile.وهذه هي المرة الثانية التي تحظر فيها الهند تطبيقات صينية، بعد أن سبق وأن حظرت تطبيق TikTok وWeChat و59 تطبيقا أخرى مقرها الصين في يونيو بسبب مخاوف أمنية ليرتفع إجمالي تطبيقات […]

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