إصابة نجم جيرمان والبرازيل “نيمار” بفيروس كورونا

2020/09/03 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصيب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان إضافة إلى اثنين آخرين من زملائه في الفريق بفيروس كورونا، بحسب تقارير.وأعلن باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا عن نتائج إيجابية لفحوص الفيروس بين صفوفه.وقالت وسائل إعلام إنّ والد نيمار وابنه البالغ من العمر تسع سنوات أصيبا أيضاً بالفيروس.وثبتت إصابة نيمار، […]

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