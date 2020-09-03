"الأول من نوعه في تركيا".. سلاح ليزري متطور للاستخدام خارج البلاد

2020/09/03 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ التي تسيطر عليها الدولة في برنامج لإنتاج أول صاروخ أرض-أرض موجه بالليزر في البلاد.

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