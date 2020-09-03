رحلة إلى جزيرة جيمس بوند - تايلاند. - دينا سليم حنحن

2020/09/03 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن دينا سليم حنحن - بريزبنيبقى سرّ الكاتب هو الاكتشاف، وطالما هو حيّ، لا يكتفي أبدا من اكتشافه لنفسه، ولوطنه وللعالم، دائم الصيرورة، ويطمح إلى معرفة المزيد والجديد، باحث دؤوب عن آفاق العالم وأسراره، ويغوص فيه حتى النخاع، فما يراه هو لا يستطيع أن يراه الآخرون.أظن أن رحلتي هذه ستلفت نظر المتلقي كونها مسكونة بالغرائبية العالية والتوفيقية في التقاط الصور لجزيرة جيمس بوند، أو، كو تابو، جزيرة ت ......





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