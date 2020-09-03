خاطرة في الأدب (1) - رواء محمود حسين

2020/09/03 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين لاحظت مؤخراً أن كتب الأدب العربي القديم والحديث يكمل بعضها بعضاً، وأنها من الممكن أن تكون مادة مهمة جداً في كتابة الرواية.



وفِي هذه الأيام وقع بين يدي كتاب " المستطرف في كل فن مستظرف " للأبشيهي، وقرأت فيه قصصاً طريفة جداً في مواضيع شتى وكان منها: روي أن حاتماً الأصم كان رجلاً عديد الأبناء، ولم يكن يستملك نواة واحدة، وكان له أولاد ذكور وإناث، وجلس في مجلس الخليفة المتوكل العباسي ذات ليل مع ......





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