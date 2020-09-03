المشاركة السياسية للمرأة العراقية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/03 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عموما لم يولي الاسلام السياسي الحاكم في العراق منذ توليه السلطة بعد 2003 والى اليوم قضية المرأة العراقية اهتماما متميزا , فهو يعتبرها ناقصة عقل ودين ويرى ان الرجال قوامون على النساء ولا ينظر نظرة مساواة.



كما لم يفعل شيئا لمناهضة العنف ضد المرأة ولتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضا ......





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