"BLU-136" قيد التجربة.. هل يتم الاستغناء عن القنابل العنقودية قريبا؟

2020/09/03 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبرت القوات الجوية الأميركية، قنبلة جديدة من المفترض أن تكون بديلا محتملا للذخائر العنقودية، وفقا لبيان صحافي نشره موقع "ميليتري" المتخصص بالشؤون العسكرية.

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