ارتفاع الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في ايطاليا

2020/09/03 | 07:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

سجلت وزارة الصحة الإيطالية ارتفاعا جديدا في المعدل اليومي لإصابات فيروس كورونا في البلاد.

وأشارت بيانات الوزارة إلى "تسجيل 1326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات".

وقالت الوزارة :إن "عدد الحالات النشطة في الوقت الحالي بلغ 27817 حالة، منها 1437 في المستشفيات و109 في أقسام العناية المركزة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا 271 ألفا و515 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 35497 شخصا"٠.

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