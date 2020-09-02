شاهد بالفيديو: مترجمة الرئيس الفرنسي “تحرج” ديوان رئاسة الجمهورية أمام الملأ.. “فضيحة” في قصر السلام!

2020/09/03 | 08:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وضعت المترجمة الشخصية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون، رئيس الجمهورية برهم صالح وموظفي ديوان الرئاسة، بموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي المشترك لصالح وماكرون في قصر السلام يوم امس.

وبينما بدأ الرئيس العراقي صالح بالحديث خلال المؤتمر الصحفي، اشتعلت “ضجة” عندما صرخت مترجمة الرئيس الفرنسي بأن “رئيسي لايملك سماعة” لذا فهو غير قادر على أن يسمع ترجمة حديث الرئيس صالح.

وتسببت المترجمة بإرباك وسط قصر السلام واحراج شديد لصالح وموظفي ديوان الرئاسة، عندما أكدت أن “رئيسي يجب ان يكون عنده سماعة”.

ولم تخلو زيارة الرئيس الفرنسي ماركون يوم امس لبغداد، من بعض الأخطاء بالرغم من حرص العراق ولاسيما ديوان رئاسة الوزراء على انشاء استقبال رسمي “منقطع النظير”، إلا ان الاستقبال لم يخلو من الاخطاء كما يحدث عادة في كل الزيارات الرسمية إلى العراق.

رئيسي ماعنده سماعة " مترجمة الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون تصرخ خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره العراقي #برهم_صالح في #بغدادمعقول ديوان الرئاسة ما ينتبه على هذه التفاصيل في دولة ذات حضارة كبيرة وتاريخ كبير كالعراق !؟؟ pic.twitter.com/fLQ9K2gNel

— حسين الشيخ (@HusseinAlshiekh) September 2, 2020

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