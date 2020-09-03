كتلة الفتح تنتقد موقف الحكومة من التواجد الامريكي في العراق

2020/09/03 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..انتقدت كتلة الفتح النيابية، موقف الحكومة من التواجد الاميركي داخل العراق، معلنة رفضها لاي تسويف لقرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق.وذكر بيان للكتلة تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الخميس ، ان “في الوقت الذي ينتظر الشعب العراقي تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق، يظهر مستشار رئيس الوزراء […]

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