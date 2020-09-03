نائب : خلافات حول توزيع الدوائر المتعددة تعرقل استكمال قانون الانتخابات

2020/09/03 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان عدم اتفاق الكتل السياسية حول ملحق توزيع الدوائر المتعددة ادى الى عدم استكمال قانون الانتخابات.وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر في تصريح صحفي، تابعته المستقلة، ان “اجتماعات هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية مستمرة للاتفاق على ملحق توزيع الدوائر الانتخابية تمهيدا لارساله الى رئاسة الجمهورية […]

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