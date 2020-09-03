2020/09/03 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

4 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة، الخميس، انها لم تمنح حتى الان اجازات للمختبرات الاهلية لاجراء فحص الكشف عن كورونا، مبررة ذلك بمخاوف من فتح مختبرات "تحتال" على المواطنين.

وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة الدكتور، رياض عبد الامير، في تصرلايح لجريدة الصباح، اليوم (3 آيلول 2020) إن، "الوزارة متأنية بإعطاء الاجازة الصحية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، لكلا النوعين الدم والمسحة، في المختبرات الاهلية خوفا من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين".

ونوه بأن "الفحوصات حصرا في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها"، مهيبا بالمواطنين الى "عدم الانسياق وراء أصحاب النفوس الضعيفة الذين يكون هدفهم الاول استغلال المواطنين وعدم معرفتهم بمجريات الامور، وهذا ما أسفر عن ظهور كوكبة من الذين يحتالون على المواطنين بدواعي الفحص".

وفي ما يتعلق بعيادات الاطباء الخاصة لمعالجة مصابي كورونا بعيدا عن أعين وزارة الصحة، بين نقيب الاطباء العراقيين عبد الامير الشمري، أن "القانون لا يسمح للعيادات الخاصة بمعالجة الامراض الوبائية، لذا عندما يزور المريض الطبيب في العيادة الخاصة ويكتشف إصابته، يجري إرساله الى المستشفيات الحكومية من أجل إجراء المسحة التي لا تتوفر في أي مختبر خارجي".

واعرب عن أسفه إزاء استغلال الكثير من الاطباء عدم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، فيدعون معالجتهم من فيروس كورونا من أجل الكسب المادي، مؤكدا "إحالة قسم منهم الى القضاء نتيجة مخالفتهم للقانون ومعالجة مصابي كورونا في عياداتهم الخاصة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن اجراء فحوصات كورونا في المختبرات الاهلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن اجراء فحوصات كورونا في المختبرات الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).