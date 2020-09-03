عمليات البصرة: استنفار أمني واسع بالتزامن مع احياء مراسيم العشرة الثانية لشهر محرم الحرام

2020/09/03 | 09:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجيأكد قائد عمليات البصرة الواء الركن أكرم صدام مدنف أن القوات الأمنية بدأت بالأنتشار الواسع لتأمين الحماية للزائرين المتوجهين إلىجامع وخطوة الأمام علية السلآم وذلك الأحياء مراسيم دفن الأجساد الطاهرة حسب التاريخ الهجري والتي تعد من أهم الشعائر الدينية فيمحافظة البصرة.وأشار قائد العمليات الى أن القيادة أصدرت أمر العمليات الخاص بهذة المناسبة بعد عقد مؤتمر أمني موسع بمقر العمليات بحضورالأمرين والضباط والمديريات الخدمية والوحدات الإدارية والمجالس البلدية في مناطق الزبير وسفوان ومركز المدينة وكذلك هيئة المواكب الحسينيةقيادة العمليات اتخذت اجراءت أمنية مشددة تضمنت غلق الطرق الفرعية والخدمية المؤدية إلى انتشار المواكب الحسينية وسرادق العزاءوكذلك المحيط الخارجي لجامع الخطوة و التنسيق مع الحكومة المحلية والمديريات الخدمية والوحدات الإدارية لتأمين الإمكانات المتاحة منالمفارز الطبية والعجلات الكافية لنقل الزائرين من وإلى جامع الخطوة.

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