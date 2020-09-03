ميسي يحسم قراره اليوم وتقارير عن إنقلاب كلي في موقفه

2020/09/03 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد أربع ساعات من المناقشات، انتهى لقاء جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة والمدير التنفيذي خافيير بورداس، مع خورخي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وشقيقه رودريغو ومحاميه كواتريكاساس خورخي بيكورت، دون اتفاق، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.وأكدت الصحيفة أنه بنسبة 90 % سيستمر ميسي في برشلونة، وسيعلن ميسي عن قراراه النهائي اليوم الخميس.وقال الصحفي الأرجنتيني مارتين أريفالو إن ميسي يٌفكر بجدية في البقاء في برشلونة حتى عام 2021 وأن يغادر من الباب الكبير في نهاية عقده.وأضاف "هناك سيناريو جديد: هناك فرص ملموسة بأن الأفضل في العالم سيستمر حتى يونيو 2021 ويكمل عقده.في هذه المرحلة يقوم بتقييمها.طلب منه القادة البقاء.سنرى كيف سينتهي الأمر".وهذا ما أكده الصحفي مارسيلو سوتيل في برنامج 90 دقيقة على قناة فوكس سبورتس، وأشار إلى أن أشخاصا مقربين من ميسي يؤكدون أن اللقاء كان جيدًا وأن إمكانية استمراره لموسم آخر في برشلونة آخذة في الازدياد.وأكد بارتوميو أن النادي يريد بقاء ميسي، وأنهم يعتمدون عليه بنسبة 100٪ وعرضوا عليه مجددًا التجديد لمدة عامين، بينما أصر ميسي على الرحيل، مشيراً إلى أن دوره في برشلونة انتهى.يذكر أن الخلاف بين الأسطورة الأرجنتينية وناديه ازداد بعد إصرار ميسي، ومحاميه على وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف وقد تم تفعيله، عندما أرسل عبر البوروفاكس رسالة عن نيته بمغادرة النادي الكاتالوني.لكن برشلونة يؤكد أن هذا البند كان يجب تفعيله، بحلول 10 يونيو حزيران، ولم يتم تمديده، على الرغم من إطالة الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيم نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس آب. وأعربت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها عن توافقها مع الفريق الكاتالوني فيما يخص قضية لاعبه الأرجنتيني، واعتبرت أن "العقد ساري المفعول حاليا وفيه بند جزائي" تبلغ قيمته 700 مليون يورو وشدد على أنه "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند”.وفي وقت مبكر الخميس، فجر موقع "TyC Sports" الأرجنتيني، المعروف بتقاريره الموثوقة، مفاجأة مدوية، مؤكدا أن شخصيات بارزة في برشلونة ناشدت ميسي للبقاء، وأن "البرغوث" سيقضي الساعات المقبلة للتفكير في خياراته "الجديدة".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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