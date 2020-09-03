سوريا تسقط “صواريخ إسرائيلية” استهدفت مطاراً في حمص

2020/09/03 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وكالة الأنباء العربية السورية نقلا عن مصدر عسكري بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الأربعاء صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه مطار التياس، المعروف أيضاً باسم التيفور، بمحافظة حمص فأسقطت معظمها.

ونقلت الوكالة عن المصدر العسكري قوله أيضا “اقتصرت الخسائر على الماديات”.

ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على الحادث.

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