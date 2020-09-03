ترامب يهاجم بيلوسي بسبب زيارة صالون للشعر بدون كمامة

2020/09/03 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بسبب ذهابها إلى أحد صالونات تصفيف الشعر في سان فرانسيسكو، حيث تحظر مثل هذه النشاطات في الأماكن المغلقة بسبب وباء كوفيد-19، بدون كمامة.

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