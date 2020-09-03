نائب : سيتم استضافة الكاظمي لمناقشة التواجد الامريكي والاعتداءات التركية

2020/09/03 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع نجمان الركابي، اهم الملفات التي من المؤمل مناقشتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عند استضافته داخل البرلمان، لافتا الى ان المباحثات الأميركية والاعتداءات التركية من ابرز تلك الملفات.وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، ان “لجنة الامن والدفاع قدمت طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى […]

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