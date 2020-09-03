مقتل منتسبين اثنين وإصابة ضابط بهجوم لداعش غربي الأنبار

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الخميس (03 أيلول 2020)، بمقتل وإصابة ثلاثة منتسبين في حرس الحدود بينهم ضابط بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش شنوا هجوماً ليلة أمس على إحدى نقاط حرس الحدود جنوبي قضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل منتسبين اثنين وإصابة ضابط برتبة نقيب في قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية".

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