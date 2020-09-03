مسؤول بالانبار يتحدث عن إطلاق سراح  عدد من عناصر داعش ويوجه تحذيراً

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

وجه مسؤول محلي في محافظة الانبار، الخميس (03 ايلول 2020)، تحذيراً من عودة عمليات القنص والتفجير بالعبوات الناسفة يقوم بها عناصر داعش أطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة.

وقال مستشار المحافظ، نعيم الكعود في تصريح صحفي، إن "السلطات القضائية اطلقت سراح بعض عناصر «داعش» لعدم كفاية الادلة، كونها تحتاج الى شاهد عيان لاثبات الجرائم التي تدينهم".

وأضاف ان "السلطات القضائية لها بعض الحق في ذلك نتيجة الاتهامات الكيدية بحق بعضهم التي ادت الى القبض عليهم من دون ان يرتكبوا جرماً".

وأوضح أن "المحافظة اتفقت مع العشائر على إهدار دم العناصر المجرمة التي انتمت لـداعش وطردها من مناطقها، مع التأكيد على ان القضاء هو الفيصل في الموضوع"، محذراً "من عناصر إرهابية تتخذ من الصحراء أوكاراً لها".





ويرى الكعود أن "هذه العناصر لا تمتلك القدرة على شن هجوم كبير أو احتلال مناطق كما جرى في عام 2014، الا انها يمكن أن تقوم بعمليات قنص او تفجير عبوات ناسفة لزعزعة الامن في المحافظة"، مبديا "ثقته بقدرة الاجهزة الامنية، بالتعاون مع ابناء المحافظة على ردع أي محاولة لإعادة الاضطراب الامني وعرقلة جهود اعمار المحافظة".

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