اعتقال مواطن بحوزته عملة أجنبية مزورة

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني في مدينة الحلة مواطنا بحوزته عملة أجنبية مزورة .وقال مصدر في القوة" أن جهاز الأمن الوطني في بابل اعتقل اليوم الخميس مواطنا يبيع العملات النقدية الأجنبية المزورةوضبطت بحوزته أكثر من خمسين ألف دولار مزور "./انتهى

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