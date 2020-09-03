عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن مقتل أمراتين مسنتين في منطقة كراج الشمال شرقي الموصلوقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان " عصابة مسلحة قامت بقتل الامرأتين بعد سرقة ما بحوزتهما من مصوغات ذهبية ./انتهى

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