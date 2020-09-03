الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية موجهة ضد مطار في حمص

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصدر عسكري سوري تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ اسرائيلية استهدفت مطار التيفور بمدينة حمص.وقال المصدربحسب وكالة الانباء السورية / سانا / :" ان الطيران الاسرائيلي اطلق رشقة صواريخ من التنف باتجاه مطار التيفور ، وتم اسقاط معظمها دون خسائر بشرية"./انتهى3

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