الفتح النيابية: على الكاظمي بيان موقفه من تصريح مستشاره حول القوات الاجنبية

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة الفتح في مجلس النواب العراقي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بيان موقفه من تصريح مستشاره بشأن اخراج القوات الاجنبية....

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