بالصور.. شاهد ما سببته صاعقة في نينوى شمالي العراق

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى شمالي العراق، عملية اخماد حريق اندلع في خزان نفط خام سعة 5 مليون لتر في مصفى القيارة بالمحافظة....

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