نواب عراقيون يؤكدون ضرورة إلزام الحكومة رفض وجود أميركا العسكري

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نواب عراقيون ضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ ما صوت عليه البرلمان بداية العام الجاري برفض الوجود العسكري الأميركي داخل العراق....

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