داعش يباغت

2020/09/03 | 09:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش باغت في وقت متأخر من الليل مقراً لقوات حرس الحدود في منطقة (مكر النعام) الواقعة قرب الحدود مع السعودية - صورة: ارشيفية

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