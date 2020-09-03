2020/09/03 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرشيد، الخميس، الغاء شرط لحصول منتسبي الدفاع والداخلية على سلف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف الرشيد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او شريط (pos)".

واضاف ان "هذا القرار اتخذ تقديرا للدور البطولي والتضحية لمنتسبي الوزارتين اعلاه ولتسهيل اجراءات المنح الخاصة بهم وقد وجه المصرف كافة فروعه في داخل وخارج بغداد للعمل بالتعليمات الجديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يلغي شرطا لحصول منتسبي وزارتين على السلف) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يلغي شرطا لحصول منتسبي وزارتين على السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).