وزير النقل : مشروع قطار بغداد المعلق سيوفر 10 الاف فرصة عمل للشباب

2020/09/03 | 09:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد وزير النقل ناصر الشبلي، ان مشروع قطار بغداد المعلق الذي تم التعاقد على انشائه مع شركتي الستوم الفرنسية، وهونداي الكورية، سيوفر 10 الاف فرصة عمل للشباب.وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد خلال زيارته الى العراق دعمه ومساندته لإنشاء مشروع قطار بغداد المعلق”.[…]

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