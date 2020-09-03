مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط التأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية بشأن السلف

2020/09/03 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلن مصرف الرشيد،اليوم الخميس، الغاء شرط التأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية بشأن السلف.

وذكر المكتب الاعلامي لمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،ان"المصرف قرر الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او شريط (pos)".

واضاف ،ان "هذا القرار اتخذ تقديرا للدور البطولي والتضحية لمنتسبي الوزارتين اعلاه ولتسهيل اجراءات المنح الخاصة بهم وقد وجه المصرف كافة فروعه في داخل وخارج بغداد للعمل بالتعليمات الجديده"

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