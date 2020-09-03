2020/09/03 | 09:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن الإرهاب وضحاياه – عبد الحسين شعبان ما زال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثّل تحدّياً عالمياً، فهو يلحق أذى باقياً بالأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، ويخلّف ندوباً عميقة قد تفتر مع مرور الوقت، ولكنها لا تختفي أبداً” هذا ما قاله أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب […]

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