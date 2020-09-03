2020/09/03 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

انتقد النائب المستقل باسم خشان، تأخر الحكومة في تقديم الموازنة الى مجلس النواب، مشددا على ضرورة الإسراع بتقديم الموازنة من اجل تنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “قانون الموازنة يجب ان يكون الأساس الذي يبنى عليه البرنامج الحكومة، ويوضع في هذا القانون جميع التكاليف لتطبيق ذلك البرنامج”.

وأضاف ان “هناك فئات غير واعية للقرارات الصحيحة والخاطئة وتدعم الحكومة، رغم ان العراق تقوده أسوأ حكومة لاتمتلك خبرة في المجال الاقتصادي”.

وشدد خشان على ضرورة “قيام الحكومة بتقديم الموازنة بالسرعة الممكنة، وجعله اول قانون تعمل على تقديمه الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه وتطبيقه”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل ينتقد تأخر الحكومة بتقديم قانون الموازنة الى مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل ينتقد تأخر الحكومة بتقديم قانون الموازنة الى مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).