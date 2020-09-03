الرشيد يلغي شرط كتاب التأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية بشأن السلف

2020/09/03 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قرر مصرف الرشيد، الخميس، إلغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية للحصول على السلف.

وذكر المصرف، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه قرر “إلغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او شريط (pos)”.

وأضاف البيان، أن “هذا القرار اتخذ تقديرا للدور البطولي والتضحية لمنتسبي الوزارتين اعلاه ولتسهيل اجراءات المنح الخاصة بهم، وقد وجه المصرف كافة فروعه في داخل وخارج بغداد للعمل بالتعليمات الجديدة”.



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