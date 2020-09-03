النقود تنفد في واحدة من أغنى دول العالم النفطية

2020/09/03 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه العديد من الدول الخليجية مشاكل مالية بسبب تراجع مبيعات النفط في السوق الدولية، وتراجع أسعار المحروقات نتيجة تباطؤ وتيرة البيع والشراء جراء استمرار وباء كورونا المستجد، الذي فرض قيودا على قطاعات عديدة

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