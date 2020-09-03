العدل صرف المستحقات التراكمية للمتعينين الجدد بدائرة الإصلاح

2020/09/03 | 09:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العدل، الخميس، عن صرف المستحقات ‏التراكمية للموظفين المتعينين الجدد في دائرة الاصلاح العراقية.وقال المدير العام لدائرة الاصلاح العراقية كامل أمين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن دائرته “انجزت معاملات الرواتب ‏المتراكمة للموظفين من المتعينين الجدد لصرف ‏المستحقات المالية لهم للمدة من تاريخ التعيين ولغاية نهاية تموز الماضي”، مبينا أن “راتب شهر آب الماضي ‏قد تم صرفه مسبقاً، وذلك ضمن جهود دعم الدائرة لأهميتها في عملية ادارة ورعاية السجون وتأهيل وتطوير ملاكاتها”.



‎وأضاف امين، أن دائرته “اتمت ايضا جميع محاضر العلاوات والترفيعات السنوية لموظفيها المستحقين، وكذلك طلبات تغيير العنوان الوظيفي لجميع منتسبي دائرة اصلاح الاحداث”.وتابع انها “ستستمر بالعمل في إنجاز معاملات الترفيع والعلاوات السنوية لجميع موظفيها، وذلك استناداً الى قانون ‏رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة ‌‏2008 والتعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن”.



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