ترامب يهاجم بيلوسي ويصفها بـ’المجنونة’.. ما علاقة كورونا!

2020/09/03 | 09:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

صوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بسبب عدم ارتدائها كمامة اثناء تواجدها في أحد الأماكن المغلقة.

وقالت وسائل إعلام دولية تابعها "ناس"، (3 أيلول 2020) إن "ترامب انتقد بيلوسي بسبب ذهابها إلى أحد صالونات تصفيف الشعر في سان فرانسيسكو حيث تحظر مثل هذه النشاطات في الاماكن المغلقة بسبب وباء كوفيد-19، بدون كمامة".

وأكدت بيلوسي أنها اتبعت إرشادات مصفف الشعر الأمر ورأت أنها تعرضت لـ"مكيدة".

لكن لقطات كاميرات المراقبة تظهر نانسي بيلوسي وهي تنتقل من غرفة إلى أخرى في صالون تصفيف الشعر الاثنين من دون كمامة، علما أن هذه الأعمال ما زالت ممنوعة في الاماكن المغلقة سان فرانسيسكو.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح فيما الصالونات الاخرى مغلقة، وعدم وضع كمامة بينما هي تعطي الجميع دروسا بهذا الأمر طوال الوقت".

وقالت مالكة الصالون التي أوضحت أنها تقاتل منذ "ستة أشهر" للحصول على إذن لإعادة فتحه لشبكة "فوكس نيوز" إن أحد مصففي الشعر لديها فتح الصالون خصيصا لبيلوسي.

وأضافت إيريكا كيوس "إنها (بيلوسي) تعتبر أنها تستطيع الاستمرار في القيام بعملها بينما لا يمكن أي شخص آخر المجيء (إلى الصالون) ولا يمكنني العمل".

وقالت بيلوسي للصحافيين "أتحمل مسؤولية الوثوق بما كان يخبرني به صالون تصفيف الشعر في الحي الذي ترددت إليه مرات عدة لسنوات.



اتضح أن الأمر كان في الواقع مكيدة.



أتحمل مسؤولية الوقوع في الفخ".

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