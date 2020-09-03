لبنان يتعهد لماكرون بتشكيل حكومة خلال مدة قياسية اقصاها اسبوعين

2020/09/03 | 09:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهداً من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة قياسية أقصاها أسبوعين.وغادر ماكرون، الذي زار لبنان للمرة الثانية في … Readmore

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