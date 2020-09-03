الحكيم يستقبل بارزاني لمناقشة أوضاع العراق وحل الملفات العالقة بين بغداد والاقليم

2020/09/03 | 09:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عدة ملفات، من بينها أوضاع العراق وحل الملفات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه … Readmore

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