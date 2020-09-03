بدر تطالب بإقالة أحد مستشاري الكاظمي “فورا”

2020/09/03 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الخميس، بمحاسبة مستشار رئيس الوزراء هشام داود واقالته من منصبه فورا بسبب استهانته بمجلس النواب واعتبار قراراته غير ملزمة وغير وطنية خصوصا بالنسبة لإخراج القوات الأجنبية من العراق.وقال الكعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “اننا نستغرب من تصريحات مستشار رئيس الوزراء ونبين انه اذا كانت قرارات مجلس النواب غير وطنية وغير ملزمة فإن قرارات هذه الحكومة غير ملزمة للشعب العراقي”.وتساءل الكعبي، “هل من المعقول أن ينال من ممثلي الشعب وهو يتولى منصبه بموافقتهم”، محذرا من أن “من هذا الموقف الذي ينال من هيبة وكرامة الدولة العراقية باسرها ولابد من اتخاذ اقصى العقوبات القانونية بحقه”.



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