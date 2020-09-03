وزير العدل: سنفصل سجناء الإرهاب عن سجناء الجرائم الأخرى

2020/09/03 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار، الخميس، مشكلة اكتظاط السجون ستحل خلال الاشهر القليلة المقبلة، مبيناً أنه سيتم فصل سجناء الجرائم الارهابية عن الجرائم الاخرى حرصا على تفادي أي اختلاط قد يحصل بينهم.وقال عبد الستار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “جميع السجون تعاني من الاكتظاظ”.وأضافت، أن “سجني أبو غريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاكتظاظ فيهماوان هذه المشكلة ستنتهي خلال الاشهر القليلة المقبلة بافتتاح بعض السجون”.وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد ذكرت في نيسان الماضي ان عدد السجناء قد بلغ نحو 35 ألف سجين.



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