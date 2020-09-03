2020/09/03 | 09:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية في العراق، اليوم الخميس، النقاط الخلافية التي لم تحسم لغاية الآن، فيما أكدت مناقشة ١١٥ مادة دستورية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التعديلات الدستورية في العراق تؤكد إنجاز 115 مادة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التعديلات الدستورية في العراق تؤكد إنجاز 115 مادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).