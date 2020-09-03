بغداد ترحب بدعم ماكرون لقطارها المعلق

2020/09/03 | 09:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة للسكك الحديد، في عام 2019، عن إحالة مشروع القطار المعلق، ضمن القرض الفرنسي، إلى شركة أولستوم الفرنسية - صورة إرشيفية

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