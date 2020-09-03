أعراس الثعالب - 1 - - ربيع نعيم مهدي

2020/09/03 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي ملاحظة: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(1)صباح الجمعة كان ساعة الصفر المقررة لبدء عرس الثعالب، فلم يكن أهالي بغداد على علم بموعد عرس للدم سيقام في مدينتهم التي نامت على أصوات ضاربي الطبول في الأزقة لتذكير الصائمين بالتزود قبل الإمساك في نهار رمضان الهادئ.الهدوء الذي سكن شوارع بغداد كان غائباً عن المنزل الذي اختاره حازم جواد كنقطة انطلاق لمجموعته، ولم تك ......





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