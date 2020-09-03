مصرف الرشيد يبسط اجراءات منح السلف لمنتسبي الدفاع والداخلية

2020/09/03 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف .وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه ، انه “تقرر الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او […]

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