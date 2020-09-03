ضبط عجلة مخالفة في منفذ طريبيل الحدودي

2020/09/03 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار عن ضبط عجلة نوع (هونداي سوناتا) موديل 2018 المنشأ امريكي أنجزت معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي بدون تنزيل الكمية وانتهاء نفاذية إجازة الاستيراد الخاصة بها.

وذكرت الهيئة في بيان ان “عملية الضبط خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة العجلة من قبلهم تبين أنها مخالفة لشروط استيرادها وللضوابط والتعليمات النافذة”.

وأوضحت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي”.

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