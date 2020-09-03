الصحة ترفض إعطاء اجازات لاجراء فحوصات كورونا في المختبرات الاهلية

2020/09/03 | 09:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة، الخميس، عدم اعطاء الاجازة الصحية لاجراء فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا في المختبرات الاهلية، وحصرها في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها.وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة رياض عبد الامير في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الوزارة متأنية بإعطاء الاجازة الصحية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، لكلا النوعين الدم والمسحة، في المختبرات الاهلية خوفا من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين”.وأضاف عبد الأمير، أن “الفحوصات تجري حصرا في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها”.واهاب بـ”المواطنين الى عدم الانسياق وراء أصحاب النفوس الضعيفة الذين يكون هدفهم الاول استغلال المواطنين وعدم معرفتهم بمجريات الامور، وهذا ما أسفر عن ظهور كوكبة من الذين يحتالون على المواطنين بدواعي الفحص”.



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