المالية النيابية تكشف عن ستراتيجية جديدة بشأن قانون الموازنة

2020/09/03 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - نصار الحاج

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت باعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما اشارت الى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بأعداد مشروع موازنة الاعوام 2021و2022و2023"، مؤكداً " وجود ستراتيجية جديدة من خلال وضع مشروع موازنة لثلاثة اعوام مقبلة".

وأضاف أن "موازنة العام 2021 ملزمة وسيتم تنفيذها، اما موازنتا العامين 2022 و2023 فمخطط لهما، وستجرى التعديلات عليهما في حينها".

وأشار إلى أن "هذه الستراتيجية ستتركز على الجانب الاستثماري، و سيتم إكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي".

وأوضح أن "اللجنة المالية بانتظار ارسال مشروع قانون الموازنة للعام 2021 ، لمعرفة ما تم إنفاقه خلال الـ8 اشهر الماضية ، وما هو مخطط لانفاقه وتحصيله من الايرادات والنفقات في الأربعة أشهر المقبلة"، مبينا ان "اللجنة ستباشر بجلساتها واجتماعاتها بهدف بحث المواضيع المالية الراهنة".

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